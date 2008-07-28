Зустріч голови Вищої ради юстиції із членами правозахисних організацій України

31 липня - 10-00 - Відбудеться перша зустріч голови Вищої ради юстиції із членами правозахисних організацій України. У зустрічі візьмуть участь представники “Єнакіївської правозахисної групи”, Ініціативної групи з вивчення достатньої обґрунтованості смертних вироків в Україні, “Харківської правозахисної групи”, Громадської організації батьків “Порятунок”, Дніпропетровського обласного (крайового) Центру з питань прав людини. По завершенню планується спільна прес-конференція та підписання спільного прес-релізу (Вища рада юстиції, вул.. Артема, 89). Телефони: 8 (6252) 9-12-40, 8 (095) 539-77-74; Igor_Vosk@ukr.net

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