Прес-конференція на тему: ”Неупередженість українського судочинства: міф чи реальність?”

31 липня 12-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: "Неупередженість українського судочинства: міф чи реальність?". Проект «Гідна Україна», який виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) представить результати останнього дослідження щодо стану корупції в судовій системі України. Учасники: директор проекту «Гідна Україна» Юхані Гроссманн, виконавчий директор дослідницької компанії "InMind" Олена Попова, експерт з питань моніторингу та досліджень, проект «Гідна Україна» Світлана Горна (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Потрібна акредитація. Телефон: 220-10-29; media@action-msi.org.ua.

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