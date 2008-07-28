Варфоломій І запевнив Ющенка, що вітає об`єднувальні тенденції в Україні

Візит Вселенського Патріарха Варфоломія І - це початок і важливий поштовх для єднання для єднання українських церков і віруючих сказав Президент України Віктор Ющенко після фінальної зустрічі в рамках візиту Варфоломія І до України.

«Я радий, що Патріарх підтримує прагнення нашого народу мати власну національну Помісну церкву. Таке прагнення відповідає усім принципам і національного, і державного, і, безумовно, церковного життя», - сказав Віктор Ющенко. На його переконання, візит Патріарха і святкування 1020-тої річниці хрещення України-Русі стали спільним світлим святом.

Президент подякував Патріархові за історичний духовний візит до України і висловив сподівання, що віднині зусилля Його Всесвятості будуть вельми плідними для об`єднання українських віруючих і підтримання злагоди у світовому християнстві, зазначає прес-служба Президента .

Глава держави вкотре висловив упевненість у тому, що прагнення до єдиної помісної національної церкви буде неминуче реалізоване і це відбудеться в осяжній перспективі. «Цьому сприятиме благословення Патріарха Варфоломія, яке він дав нашому народові», - сказав Президент.

Зі свого боку, Варфоломій І запевнив у тому, що Константинопольський патріархат вітає об`єднавчі тенденції в українському православ`ї.

«Саме тому, що ми є представниками Матері-Церкви, нас турбують ваші перспективи і ваше майбутнє. Ми зацікавлені в єдиній українській церкві, оскільки в цьому полягає інтерес православ`я і у цьому зацікавлений український народ», - сказав він. При цьому він наголосив, що Вселенський патріархат є гарантом єдинства православ`я.

Патріарх подякував Президентові України за запрошення здійснити цей візит, який дав можливість спільно відзначити 1020-ту річницю хрещення Київської Русі та познайомитися з Україною.