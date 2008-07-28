Двох українців звільнили з полону у Нігерії

Звільнено членів екіпажу захопленого у Нігерії судна “Геркулес”, зокрема і двох українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України із посиланням на інформацію, отриману від Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, захоплені у полон 24 липня ц.р. члени екіпажу судна “Геркулес”, зокрема і двоє громадян України, звільнені.

Зараз з’ясовуються деталі звільнення.

За інформацією посольства, після опитування звільнених заручників співробітниками Державної служби безпеки Нігерії, консульському працівнику української дипломатичної установи буде надана можливість спілкування зі співвітчизниками з метою визначення їх подальшої долі – повернення в Україну чи продовження роботи в Нігерії за контрактом.

Посольство України в Нігерії продовжує з’ясовувати подробиці згаданого інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня 24 липня у відкритому морі біля Боні Айленд, штат Ріверз, Нігерія, стався напад на судно “Геркулес”, яке обслуговувало нафтові платформи італійської компанії “Saipem”.

Вранці, 25 липня, судно та 7 членів екіпажу було звільнено. Інших 5 моряків викрадачі вивезли у невідомому напрямку. Серед них - двоє громадян України.