У Києві відкриють пам`ятник Гонгадзе

Пам`ятник журналістові Георгію Гонгадзе і журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин, планується відкрити в Києві до 22 серпня цього року.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Пам’ятник буде розташований у сквері на вул.Червоноармійській, 115-121.

Як зазначається в розпорядженні, замовник будівництва пам’ятника Г.Гонгадзе та іншим журналістам – КП “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт” має до 22 серпня також здійснити благоустрій прилеглої до пам’ятника території.

Фінансування робіт покладено на Головне фінасове управління КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня минулого року в сквері на розі вулиць Червоноармійської, 115-121 та Тверської Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ урочисто відкрив пам`ятний знак на місці, де буде відкрито пам`ятник журналісту Г.Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставинах.

Тоді в інтерв’ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що особисто контролює реалізацію цього проекту. «Я стежу за конкурсом. Він проходив дуже важко, але у будь-якому випадку ідеологом самої скульптури буду, зокрема, й я. Я бачу її (скульптуру – УНІАН) такою, що не плаче про минуле, я бачу її життєстверджуючою й символізуючою свободу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Передбачалось, що на виготовлення пам`ятника необхідно буде близько 1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Розпорядження про відкриття в Києві пам`ятника журналісту Георгію Гонгадзе та іншим загиблим журналістам Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав 26 лютого 2007 року.