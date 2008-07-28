Українці стають гуманнішими

Опитування населення країн світу, що були зроблені WorldPublicOpinion.org, показало, що більшість категорично виступає проти застосування катувань, навіть у випадку, коли затримані є терористами, які мають інформацію, що могла б врятувати життя людей.

Чотири країни схиляються до виключень, коли мова йде про терористів.

Дослідження було проведено у 19 країнах світу, включаючи найбільші – Китай, Індію, США, Індонезію, Нігерію, Росію, а також Мексику, Велику Британію, Францію, Польщу, Іспанію, Азербайджан, Україну, Єгипет, територію Палестини, Ірана, Турції, Таїланду та Південної Кореї. %Ці країни презентують 60 відсотків населення світу. Можлива похибка +/-2%.

У середньому, 57% населення всіх країн-респондентів категорично проти застосування катувань. 35% готові зробити виключення, коли життя багатьох інших людей під загрозою. 9% готові дозволити уряду використовувати практику катувань у всіх випадках.

Країни, де населення готове зробити виняток і дозволити уряду катувати терористів – Індія (59%), Нігерія (54%), Турція (51%) та Тайланд (44%).

Позиція населення аби заборонити уряду застосовувати катування у всіх випадках переважає в таких країнах: Іспанія (82%), Велика Британія (82%), Франція (82%), Мексика (73%), Китай (66%), Палестина (66%), Польща (62%), Індонезія (61%) та Україна (59%).

У п’яти країнах більшість підтримує категоричну заборону катувань: Азербайджан (54%), Єгипет (54%), Сполучені Штати (53%), Росія (49%), Іран (43%).

Тим не менш більшість населення у всіх 19-и країнах підтримує загальну заборону катувань. У всіх країнах, де проходило опитування відсоток осіб, які переконані, що уряд може застосовувати тортури – менший ніж 1 до 5%.

Майже всі опитані країни підписали Загальну Декларацію прав людини та є учасниками Женевської конвенції, що забороняє катування та інші форми зловживань. Індія підписала, проте не ратифікувала угоду. Іран не підписав взагалі. Території Палестини не мають права бути стороною угоди.

Щодо українців, то вони проти застосування катувань. Лише невелика частина населення припускає можливість їх застосування у випадку тероризму чи взагалі.

Слід зазначити, що у порівнянні з 2006 роком, громадськість України стала гуманнішою. Так, якщо у 2006 році проти застосування тортур виступало 54% населення, то у 2008 – 59%. 26% переконані, що катування застосовувати можна лише у окремих випадках на кшталт тероризму. 8% вважають, що уряд має право застосовувати катування на свій розсуд.

ХПГ