Human Rights Watch закликає тюремників не судитися з правозахисниками

Тюремна влада у Вінниці повинна негайно відкликати судовий позов проти Вінницької правозахисної групи.

Про це йдеться у заяві міжнародної організації Human Rights Watch, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Сьогодні, 28 липня, Ленінський районний суд Вінниці проведе попереднє судове засідання за позовом, поданим 26 червня Стрижавською виправною колонією №81 до Вінницької правозахисної групи. Тюремні чиновники звинувачують правозахисників у нанесенні шкоди «честі, гідності і діловій репутації» колонії та її персоналу.

Позов базується на двох прес-релізах, оприлюднених Вінницькою правозахисною групою, в яких стверджувалося про нібито наявні катування та жорстоке поводження над засудженими у Стрижавській колонії №81. Посадові особи колонії заперечували такі підозри.

"Колонія переслідує в судовому порядку Вінницьку правозахисну групу, намагаючись зупинити її правомірну діяльність з інформування про можливі випадки катувань", - говорить дослідник Human Rights Watch по Україні Джейн Б`ЮКЕНЕН . За його словами, цей випадок може стати небезпечним прецедентом намагання урядових чиновників придушити заяви та дії, спрямовані на критику влади.

Вінницька правозахисна група з 2001 року займається документуванням порушень прав людини, включно з катуваннями та жорстоким поводженням в установах для затриманих. У позові наведено цитати двох нещодавніх прес-релізів організації як таких, що завдали шкоди честі, гідності і діловій репутації колонії та її персоналу. В прес-релізах Вінницька правозахисна група заявляла, що отримувала інформацію про жорстокі побиття і факти самогубств декількох засуджених у Стрижавській колонії №81, а також в іншій українській пенітенціарній установі. Організація закликала представників уряду розслідувати повідомлення і дозволити більший доступ для неурядових організацій та адвокатів в колонії. Хоча українська прокуратура і провела деякі первинні перевірки повідомлень, вона все ще не провела ефективного розслідування повідомлень, як це передбачено міжнародним правом.

"Підвищення рівня інформованості суспільства через законну критику діяльності уряду – засаднича частина правозахисної діяльності," - заявив Д.Б`ЮКЕНЕН. «Нам відомо, що українська влада на завжди вітає повідомлення про порушення. Проте уряди, які намагаються запобігти катуванням повинні сприяти повідомленням про скарги, а не мститися правозахисникам», - додав він.

Human Rights Watch заявляє, що хоча свобода вираження може бути обмеженою з метою захисту репутації інших, це не може поширюватися на повідомлення про звинувачення в катуваннях і на заклики до уряду щодо реагування на них.