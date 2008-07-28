Мусульмани Криму хочуть відновити ісламські пам`ятки

Мусульмани Криму заявляють про катастрофічний стан низки ісламських пам`ятників на півострові, і просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти прийняттю державою спеціальної програми з їх відновлення і реставрації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Духовного управління мусульман Криму.

Мусульмани, зокрема, заявляють про катастрофічний стан всесвітньо відомих споруд, зокрема Узбек Джамі, 700-річний ювілей якого відзначатимуть 2013 року, Бейбарс Джамі, побудованого 686 років тому, і Ескі-сарай Джамі (1375 року будівництва).

Делегати IV Курултаю мусульман Криму, який відбувся днями в Сімферополі, зажадали прийняття державою спецпрограми з відновлення і реставрації цих та інших ісламських пам`ятників в Криму.

«Багато людей справедливо запитують нас і себе: чому разом з тим, що в державі здійснюються відповідні заходи щодо порятунку відомих архітектурних пам`яток християнської культури, така зневага до культурної спадщини інших віросповідань? Водночас ці ж люди пропонують: «Можливо, ситуація зміниться на краще, якщо Президент України виступить з ініціативою щодо порятунку разом з християнськими і мусульманських пам`яток культури», – сказано в зверненні учасників IV Курултаю мусульман Криму до В.ЮЩЕНКА.

Крім того, мусульмани висловлюють тривогу через те, що місцева влада не «хоче виконувати норми чинного законодавства України, що зобов`язують їх повернути релігійним організаціям культові будівлі і інші духовні святині і пам`ятники, які належали їм раніше». «Досі десятки споруд - історичних джамі, а також інших ісламських пам`яток і святинь - незаконно утримують державні, комунальні установи або приватні особи», – наголошує Духовне управління мусульман Криму.