Столична міліція шукає скінхедів, які напали на китайських студентів

Столична міліція розшукує трьох невідомих, які завдали тілесних ушкоджень громадянам Китаю.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

За даними правоохоронців, напад на 4 іноземців - студентів одного зі столичних університетів - було скоєно 20 липня на проспекті Ватутіна.

Як стверджують постраждалі, близько 20-ї години вони стояли під трамвайним шляхопроводом, ховаючись від дощу. Поряд з ними у тому ж місці знаходились троє невідомих, які безпричинно нанесли їм тілесні ушкодження.

Того ж вечора о 21.50 двоє зі згаданих громадян Китаю звернулись до лікарні швидкої медичної допомоги, де одному з них поставлено діагноз - колото-різані рани шиї, іншому - колото-різані рани шиї та живота.

Постраждалі повідомили прикмети двох злочинців – молодики віком 19-20 років, в одного з яких обличчя було зав`язане хустинкою типу „бандана” чорного кольору з малюнками черепів та кісток. Третього невідомого потерпілі не запам`ятали. Яким предметом нанесено тілесні ушкодження - ніхто з них пояснити не зміг.

При огляді місця події застосовувалась службова собака, яка привела в район магазину „Глобал” по вул. Бальзака. З місця події вилучено пляшку з-під пива з відбитками пальців рук.

21 липня Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

З метою розкриття зазначеного злочину відпрацьовуються такі версії, як причетність до вчинення злочину особами з числа членів або прихильників неформального руху „скінхедів”, а також хуліганство.