ООН затвердила нового Верховного комісара з прав людини

Юрист з Південноафриканської Республіки, суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі Наватем ПІЛЛАЙ стала новим Верховним комісаром ООН з прав людини.

Як передає “Німецька хвиля”, у понеділок її призначення одноголосно затвердила Генеральна асамблея ООН.

Н.ПІЛЛАЙ приступить до виконання своїх обов’язків першого вересня і замінить на цьому посту канадійку Луїзу АРБУР. Посол Південноафриканської Республіки при ООН Думісані ХУМАЛО привітав призначення Н.ПІЛЛАЙ: «Суддя ПІЛЛАЙ чудово виконуватиме свої обов’язки, бо вона добре знає, що таке порушення прав людини. Для людей у Дарфурі, для голодуючих південноафриканців вона стане їхнім рупором. Південна Африка дуже пишається цією чудовою жінкою», - зауважив посол ПАР при ООН.