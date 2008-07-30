Презентація посібника для журналістів «Як уникати мови ворожнечі»

8 серпня о 15 годині у приміщенні Державної обласної бібліотеки для юнацтва ( м. Львів, Площа Ринок, 9) відбудеться презентація та обговорення посібника для журналістів «Як уникати мови ворожнечі» та моніторингу західноукраїнських інтернет-видань щодо дотримання приципів толерантності у роботі журналістів. Посібник виданий Інститутом масової інформації за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. До обговорення запрошуються журналісти, експерти, юристи та всі зацікавлені. Телефон для довідок 8 (066) 35 119 35, 8 (044) 461 90 23.

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