Мати Гонгадзе категорично проти встановлення пам`ятника її сину

Мати загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Леся Гонгадзе категорично проти встановлення пам`ятника її сину Київською міською держадміністрацією.

"Я категорично проти встановлення пам`ятників, називання вулиць іменем мого сина тоді, як досі не доведена до кінця справа (зі встановлення замовників убивства журналіста)", - заявила Леся Гонгадзе.

"Більш того, вони не мають права встановлювати такий пам`ятник без мого дозволу, бо я мама!", - додала вона.

Леся Гонгадзе нагадала, що письмово зверталася до президента та мера Києва з попередженням про намір оскаржувати у суді дії влади у разі відкриття пам`ятних знаків Георгію Гонгадзе без її згоди.

"Я не знаю, де мій син! Я буду звертатися до Європейського Суду проти держави Україна. Я звернуся до всіх інстанцій світу, бо тут порушуються мої права як мами, людини і громадянина", - заявила мати загиблого журналіста.

Як відомо, Київська міськдержадміністрація вирішила до 22 серпня виготовити і встановити пам`ятник журналісту Георгію Гонгадзе і загиблим під час виконання службових обов`язків журналістам у сквері по вулиці Червоноармійській, 115-121.

Українська правда