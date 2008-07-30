У 2007 році ситуація з правами людини в Україні погіршилась

В 2007 р. ситуація з правами людини в Україні погіршилась, незважаючи на певні зрушення щодо дотримання окремих прав і свобод.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор всеукраїнської асоціації правозахисних організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” (УГСПЛ) Володимир ЯВОРСЬКИЙ, презентуючи щорічну доповідь організації “Права людини в Україні-2007”.

Він зазначив, що залишається незмінно поганою ситуація з дотриманням заборони катувань і жорстокого поводження, права на життя в контексті розслідування випадків позбавлення життя, права на справедливий суд, права на приватність, права на доступ до інформації.

За словами В.ЯВОРСЬКОГО, чи не найбільшою проблемою залишається незабезпечення права на справедливий суд. Довгі судові процеси, істотна корупція, відсутність незалежності судів та невиконання практично 70% судових рішень є багаторічною характеристикою українського правосуддя в рішеннях Європейського суду з прав людини, доповідях правозахисників та міжнародних організацій. Однак, проект судової реформи, підготовлений комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, що міг би змінити ситуацію на краще, не затверджується вже протягом багатьох років.

В.ЯВОРСЬКИЙ зазначив, що проблемою залишається значний обсяг стеження за особами з боку правоохоронних органів. За оцінками правозахисників, щорічно в країні видається близько 12 тис. дозволів на зняття інформації з каналів зв’язку. Хоча це менше, ніж в 2003 р. (близько 40 тис), проте у 4 рази більше від кількості дозволів, виданих у будь-якій країні західної Європи чи США.

Окремо В.ЯВОРСЬКИЙ зупинився на питанні свободи слова в Україні, яке, за його словами, з кожним роком набуває дедалі більшого значення.

“Тиск з боку виконавчої влади послабився, проте збільшився тиск з боку власників - засновників ЗМІ. Утворення величезних холдингів і монополізація медійного простору, що відбувається останніх два роки і спостерігається через моніторинг власників ЗМІ, який ми проводимо, призводить до того, що хоча й відбувається конкуренція між цими холдингами, але холдинги відстоюють все таки більше свою позицію, і в багатьох холдингах існує досить жорстка цензура інформації. І це є проблемою України. І жодних якихось ефективних механізмів протидії цим проблемам на сьогоднішній день не існує”, - сказав правозахисник. Як зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ, особливо ситуація з свободою слова погіршується на місцевому рівні.

На прес-конференції також було повідомлено, що згідно з даними доповіді, станом на 2007 р. третина населення України перебувала за межею бідності. Особливо проблема загострилася після істотного збільшення комунальних тарифів і зростання інфляції, адже, за словами правозахисників, система захисту бідних від таких дій не є адекватною.

Правозахисники також стверджують, що уряд країни не виконує рекомендації міжнародних органів ООН, Ради Європи та ОБСЄ, що може бути свідченням того, що в країні відсутня будь-яка системна політика з покращанню прав і свобод.

В.ЯВОРСЬКИЙ повідомив, що з повним текстом доповіді можна ознайомитись на сайті Української Гельсінської спілки. У підготовці доповіді “Права людини в Україні-2007” взяли участь 35 правозахисних організацій з більшості регіонів країни. Документ складається з 22 розділів, серед яких “Право на життя”, “Право на доступ до інформації”, “Свобода пересування та вільного вибору місця проживання”, “Соціально-економічні права” та ін.