Правозахисники вимагають відставки генпрокурора

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) вимагає звільнення з посади Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА через “брутальне порушення права”, що пов’язано з рішення про екстрадицію до Російської Федерації біженця Олега КУЗНЄЦОВА.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

Він поінформував, що у ніч з 28 на 29 липня ц.р. саме за рішенням Генпрокурора України російський громадянин О.КУЗНЄЦОВ, якому Україна надала статус біженця, був переданий до країни, з якої він втік, маючи побоювання щодо застосування до нього катувань та інших порушень прав людини.

Як нагадав правозахисник, 19 липня 2007 р. українські правоохоронці затримали О.КУЗНЄЦОВА в Києві. Шевченківський районний суд взяв його під варту. Невдовзі російський громадянин подав заяву про надання йому статусу біженця. Державний комітет України у справах національностей та релігій задовольнив це прохання і надав О.КУЗНЄЦОВУ статус біженця. Незважаючи на це О.КУЗНЄЦОВА продовжували утримувати під вартою. За поясненням Є.ЗАХАРОВА, Генпрокуратура вважала тримання під вартою біженця законним, ґрунтуючись на тому, що вона спочатку внесла протест на рішення Держкомрелігії, а після відхилення протесту – оскаржила це рішення у суді.

За інформацією правозахисника, 21 липня прокуратура програла цю справу і суд підтвердив законність та обґрунтованість надання О.КУЗНЄЦОВУ статусу біженця.

“Тим не менше Генеральна прокуратура зробила як Остап Бендер у відомому романі - змахнув шахи з дошки, і за наказом Генерального прокурора передала Олега КУЗНЄЦОВА в Російську Федерацію, що порушує абсолютно всі міжнародні зобов’язання України в сфері прав біженців”, - зазначив Є.ЗАХАРОВ.

Він наголосив, що стаття 3 Конвенції про права біженців категорично забороняє передавати людину, яка втекла з країни, побоюючись за своє життя, здоров’я і т.д., в ту ж саму країну. “Але саме туди О.КУЗНЄЦОВА передали всупереч рішення суду”, – підкреслив Є.ЗАХАРОВ, повідомивши, що зараз біженець перебуває у Медведківському СІЗО м.Москва.

“Такого в Україні ще не було... Якщо це робить Генеральна прокуратура, яка має здійснювати нагляд за законністю, за дотримання прав людини, то про що можна говорити в цій країні? Це абсолютно безпринципні, підступні дії, які ганьблять нашу державу так, як її за ці 17 років більше ніщо не ганьбило на міжнародній арені. Це абсолютно зашкалює за всі уяви. Країна, яка здійснює таке не має права бути ні в ЄС, ні вважатися третьою безпечною країною, куди можуть люди приїжджати”, - сказав правозахисник.

“Ми вимагаємо відставки генерального прокурора. Хай це буде зроблено через парламент, який висловить недовіру генпрокурору, хай це буде зроблено Президентом, який має подати подання про звільнення генпрокурора. Він скоїв злочин. Цей злочин тяжкий. Абсолютно незалежно від того, хто є та людина, яку передали, це тяжкий посадовий злочин”, - зазначив Є.ЗАХАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, О.КУЗНЄЦОВ був затриманий у Києві 19 липня 2007 року співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) у зв’язку з міжнародним розшуком, оголошеним правоохоронними органами Російської Федерації. Російські правоохоронці оголосили розшук О.КУЗНЄЦОВА у зв’язку з підозрою у причетності до шахрайства в особливо великих розмірах.

20 липня 2007 року Шевченківський районний суд м. Києва виніс постанову про взяття О.КУЗНЄЦОВА під варту для забезпечення його видачі правоохоронним органам Російської Федерації.

5 березня О.КУЗНЄЦОВУ був наданий статус біженця з огляду на побоювання грубого порушення його фундаментальних прав в Російській Федерації.

21 липня Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в позові про скасування рішення про надання О.КУЗНЄЦОВУ статусу біженця.