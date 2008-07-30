У Белграді противники арешту і екстрадиції Караджича побилися з поліцією

Понад 40 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок у Белграді між правоохоронцями і демонстрантами, які протестували проти арешту і екстрадиції колишнього лідера боснійських сербів Радована КАРАДЖИЧА.

Як повідомляє ”Бі-Бі-Сі”, поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів, які жбурляли каміння і намагалися прорватися до урядових будівель.

В акціях протесту, організованих ультранаціоналістичною радикальною партією, взяли участь понад 15 тис. осіб.

Процес екстрадиції Р.КАРАДЖИЧА розпочався вночі з вівторка на середу після масових заворушень у сербській столиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сербія видала Р.КАРАДЖИЧА Міжнародному трибуналу щодо колишньої Югославії.

Постанову про екстрадицію Р.КАРАДЖИЧА було підписано «на основі сербського закону про співпрацю з МТКЮ», йдеться в зверненні, поширеному канцелярією Міністерства юстиції Сербії. Рішення міністра повністю відповідає вимогам закону, оскільки до цього «окружний суд у Белграді виконав усі умови, необхідні для того, щоб передати Р.КАРАДЖИЧА під юрисдикцію МТКЮ», зазначають у міністерстві.

Р.КАРАДЖИЧА було заарештовано 21 липня. Його звинувачують у геноциді та військових злочинах у Боснії та Герцеговині в 1992-1995 роках. Він тривалий час переховувався від правосуддя, змінивши ім’я та зовнішність.