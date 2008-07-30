Перенесено судове засідання у справі ”чорного трансплантолога”

Сьогодні чергове засідання Ворошиловського районного суду Донецька у справі за звинуваченням ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА у незаконній трансплантації людських органів перенесене на дві години через недоставляння підсудного із СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Ірина БУХТІЯРОВА, у провадженні якої знаходиться справа, заявила, що за 5 хвилин до сьогоднішнього вранішнього засідання одержала лист із обласної прокуратури про те, що М.ЗІС затриманий за рішенням суду від 30 жовтня 2007 року для екстрадиції обвинувачуваного, і зараз він знаходиться в СІЗО №5.

За її словами, даний лист «викликає питання». «Якщо справа в суді, то які можуть бути питання про екстрадицію М.ЗІСА?» – сказала суддя.

«У мене вкрали підсудного, і я не можу вести справу», - додала вона.

Присутня на засіданні Людмила ГРАБОВСЬКА, яка виступає обвинувачем у справі зі сторони прокуратури, пояснила, що М.ЗІСА «затримано в цілях екстрадиції до Молдови». «Він числиться за Генпрокуратурою, знаходиться в СІЗО №5, і може бути виданий тільки з дозволу Генпрокуратури», – зазначила Л.ГРАБОВСЬКА.

За її словами, 29 липня М.ЗІС був затриманий за особистим розпорядженням одного із заступників генерального прокурора України.

І.БУХТІЯРОВА підкреслила, що у зв`язку з тим, що вона не може вести судове засідання без підсудного, вона підготує запити в СІЗО, в Донецьку обласну прокуратуру і Генпрокуратуру.

За словами судді, в СІЗО повинні відзначити, на підставі якого рішення М.ЗІС утримується в СІЗО. Вона також повідомила, що вимагатиме від Генпрокуратури пояснення, чому він не доставлений в суд.

За розпорядженням судді чергове засідання перенесене на дві години, щоб передати запити до згаданих установ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня виконуючий обов`язки начальника Управління по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ повідомив, що підозрюваного у незаконній трансплантації внутрішніх органів ізраїльського хірурга Міхаеля ЗІСА взято під варту за рішенням Ворошиловського районного суду Донецька від 30 жовтня 2007 року, яке ніхто до сьогоднішнього дня не скасовував.

Довідка УНІАН. 12 жовтня 2007 року в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції був затриманий доктор М.ЗІС - один із фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці.

М.ЗІС звинувачується за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інший незаконний договір щодо людини).

За повідомленням ЗМІ, 16 грудня 2007 р. суд в Ізраїлі оголосив вирок двом спільникам М.ЗІСА. Суд встановив, що засуджені Мухаммад ДЖЕТ і Хассан ЗАХАЛКЕ шляхом шантажу і здирства поставляли на операції в Україні донорів нирок.

У жовтні 2007 року суддя Ворошиловського райсуду Донецька Геннадій МІЩЕНКО виніс рішення про затримання М.ЗІСА для екстрадиції до Молдови. Але оскільки процедура екстрадиції обмежена терміном 40 діб, а за цей час українська сторона не встигла передати Молдові хірурга, цей же суддя був вимушений ухвалити рішення про його звільнення.

18 грудня 2007 р. Апеляційний суд Донецька скасував рішення Г.МІЩЕНКА про звільнення М.ЗІСА і виніс рішення про його екстрадицію до Молдови.

3 липня 2008 року Ворошиловський районний суд під головуванням судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

У МВС України не виключали, що відпущений судом під заставу М.ЗІС може не являтися до суду і переховуватися від слідства.

Заступник начальника Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми МВС України Олег ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що, за інформацією, що є у слідства, М.ЗІС не проводив на території України операції з трансплантації органів, а, ймовірно, давав консультації і допомагав підбирати клієнтів.