В Мін`юсті аналізуватимуть доповідь Комісара Ради Європи з прав людини

Міжвідомча робоча група проаналізує доповідь та рекомендації Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА, здійснюватиме інвентаризацію запланованих та вжитих дій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, робоча група до 15 серпня поточного року розробить та забезпечить виконання Плану організаційних заходів, спрямованих на імплементацію та практичне втілення рекомендацій Т.ХАММАРБЕРГА.

Міжвідомчу робочу групу, яку очолює заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА, утворено на виконання доручення першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА від 26 червня 2008 року №24974/3/1-08. Зокрема, затверджено наказ Міністерства юстиції від 18 липня 2008 року за №1055/7 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи для здійснення аналізу доповіді Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА за результатами його офіційного візиту до України 10-17 грудня 2006 року».

Наразі триває робота з розробки проекту Плану організаційних заходів за участю спеціалістів Мін’юсту та інших органів державної влади, залучених до роботи Міжвідомчої робочої групи.

Як відомо, Комісар Ради Європи з прав людини здійснив свій офіційний візит до України 10-17 грудня 2006 року. За результатами візиту було прийнято доповідь, в якій містяться рекомендації щодо покращання ситуації: у сфері захисту прав меншин, біженців та шукачів притулку, гарантування свободи висловлення та віросповідання, у соціальній сфері та сфері захисту вразливих груп населення, охорони здоров’я, діяльності неурядових організацій та громадянського суспільства. Окреме місце у документі належить рекомендаціям щодо функціонування судової влади, міліції та пенітенціарної системи.

Інститут Комісара Ради Європи з прав людини було створено в 1999 році. До завдань Комісара належить поширення інформації та ознайомлення населення з правами людини у державах-членах, нагляд за повним і ефективним виконанням документів Ради Європи, таких, як конвенції, рекомендації та резолюції Комітету міністрів. Комісар не наділений якимись реальними повноваженнями, однак він надає консультації або поширює інформацію про захист та запобігання порушенням прав людини.