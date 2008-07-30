Убивці журналіста Ільяса Шурпаєва одержали по 21 року колонії

Двоє обвинувачуваних в убивстві російського журналіста Ільяса Шурпаєва одержали по 21 року колонії суворого режиму – таке рішення 30 липня прийняв Верховний суд Таджикистану. Про це повідомляє РИА Новости.

Уточнюється, що суд визнав Масрурджона Ятимова й Наджмиддіна Мухиддінова винними в убивстві, зробленому з корисливою метою і за попередньою змовою. Засуджені присуджені також до конфіскації майна.

Уродженця Дагестану, кореспондента «Першого каналу» Ільяса Шурпаєва було вбито у ніч на 21 березня у його московській квартирі. На тілі журналіста було виявлено колото-колото-різані рани й сліди удушення. Крім того, намагаючись приховати вбивство, злочинці влаштували у квартирі пожежу.

Слідство прийшло до висновку, що до вбивства можуть бути причетні громадяни Таджикистану, які відразу після здійснення злочину виїхали на батьківщину. Мотивом убивства назвали пограбування: за даними слідчих органів із квартири Шурпаєва пропали гроші й цінності.

29 березня в Душанбе в ході спільної операції російських і таджицьких правоохоронних органів було затримано трьох чоловіків, одного з яких пізніше відпустили. У результаті 25-літньому Масрурджону Ятимову й 21-літньому Наджмиддіну Мухиддінову були пред`явлені обвинувачення в убивстві, розбої й навмисному нищенні майна.

Оскільки законодавство Таджикистану забороняє видачу своїх громадян, справу Ятимова й Мухиддінова було передано у Верховний суд Таджикистану. Процес почався 22 липня. У ході слухань підсудні визнали себе винними в розбої, але не в убивстві. За їхніми словами, вони не планували вбивати Шурпаєва, однак журналіст вчинив їм опір, що й привело до його загибелі.