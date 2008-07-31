Суд: ”Чорного трансплантолога” має видати Медведько

Рішення про екстрадицію до Молдови ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА, звинуваченого в незаконній трансплантації людських органів, має ухвалити генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО й потім сам нести відповідальність за це рішення, вважає суддя Ворошиловського районного суду Донецька Ірина БУХТІЯРОВА, у провадженні якої знаходиться справа М.ЗІСА.

Про це суддя заявила сьогодні на черговому слуханні справи, що відбулося після 14.00 . За її словами, питання про екстрадицію - «це не моє питання, тому заборонити її, або дозволити її ми не можемо, нехай ухвалює рішення генпрокурор і сам нехай потім за це відповідає».

На дане засідання суду підозрюваний М.ЗІС також не був доставлений із СІЗО, куди був направлений 28 липня.

Адвокат підозрюваного М.ЗІСА Олег КУРІННИЙ, який виступив на засіданні, звернувся до І.БУХТІЯРОВОЇ з клопотанням, в якому просив «заборонити видачу, екстрадицію М.ЗІСА правоохоронним органам інших держав до закінчення розгляду кримінальної справи щодо М.ЗІСА на території України».

За словами адвоката, «видача М.ЗІСА не може бути здійснена до припинення кримінальної справи, притягнення його до кримінальної відповідальності й ухвалення вироку, виконання вироку або до звільнення його від покарання».

Адвокат ще раз зазначив у клопотанні, що 28 липня 2008 року його підзахисного незаконно заарештували й направили в СІЗО, не зважаючи на те, що М.ЗІС перебував за рішенням Ворошиловського суду від 3 липня під заставою.

У свою чергу Людмила ГРАБОВСЬКА, яка виступила обвинувачем у справі з боку прокуратури, сказала, що «клопотання захисника необхідно відхилити». Свою думку вона аргументувала тим, що «по-перше, у нас безперервний кримінальний процес, тому згідно із законом вони не можуть його екстрадувати до закінчення судового слідства, до того моменту, коли судове рішення, яким би воно не було, не набере законної сили». Й додала: «По-друге, питання екстрадиції не є предметом розгляду у цій кримінальній справі».

Як результат, суддя І.БУХТІЯРОВА винесла рішення про часткове задоволення клопотання адвоката О.КУРІННОГО. «Клопотання частково задовольнити, тобто суд не може вирішувати питання про заборону екстрадиції, оскільки це знаходиться не у віданні суду, дійсно. У нас знаходиться кримінальна справа, яку всі знають, що ми розглядаємо, - пояснила І.БУХТІЯРОВА. - Але викладене в клопотанні мною буде доведене до генпрокурора, разом із супровідним листом від імені суду буде направлено в приймальню генпрокурора».

«І хай там вирішується питання, всі знають, що справа слухається. Якщо його (М.ЗІСА – УНІАН) видадуть правоохоронним органам Молдови – це буде нонсенсом», - зазначила І.БУХТІЯРОВА й додала, що наступне засідання суду з розгляду даної справи призначено на 4 серпня.

Довідка УНІАН. 12 жовтня 2007 року в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції був затриманий доктор М.ЗІС - один із фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці.

М.ЗІС звинувачується за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інший незаконний договір щодо людини).

За повідомленням ЗМІ, 16 грудня 2007 р. суд в Ізраїлі оголосив вирок двом спільникам М.ЗІСА. Суд встановив, що засуджені Мухаммад ДЖЕТ і Хассан ЗАХАЛКЕ шляхом шантажу і здирства поставляли на операції в Україні донорів нирок.

У жовтні 2007 року суддя Ворошиловського райсуду Донецька Геннадій МІЩЕНКО виніс рішення про затримання М.ЗІСА для екстрадиції до Молдови. Але оскільки процедура екстрадиції обмежена терміном 40 діб, а за цей час українська сторона не встигла передати Молдові хірурга, цей же суддя був вимушений ухвалити рішення про його звільнення.

18 грудня 2007 р. Апеляційний суд Донецька скасував рішення Г.МІЩЕНКА про звільнення М.ЗІСА і виніс рішення про його екстрадицію до Молдови.

3 липня 2008 року Ворошиловський районний суд під головуванням судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

У МВС України не виключали, що відпущений судом під заставу М.ЗІС може не являтися до суду і переховуватися від слідства.

Заступник начальника Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми МВС України Олег ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що, за інформацією, що є у слідства, М.ЗІС не проводив на території України операції з трансплантації органів, а, ймовірно, давав консультації і допомагав підбирати клієнтів.