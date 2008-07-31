Відбудеться обговорення проекту посібника для ЗМІ "Ключ до розуміння розмаїття - як впізнати та запобігти мови ворожнечі" та ситуаційний аналіз "Екологія мови - старі і нові проблеми". Зустріч пройде за адресою - вул. Горького 3Б, 2-й поверх, конференц-зала (в приміщенні Української всесвітньої координаційної ради) у п`ятницу, 1 серпня 2008 року, з 14.00 - до 17.00 год.

Посібник підготовлений на основі "Diversity tool kit", виданий Європейським союзом з мовлення (European Broadcasting Union - Intercultural and Diversity group) і Агентством Європейського Союзу з фундаментальних прав (European Union Agency for Fundamental Rights).

Аналітична робота виконана Східно-Європейським Інститутом Розвитку в рамках проекту "Діалог зі ЗМІ- ключ до діалогу різних культур - підтримка розмаїття і відповідальності медіа", за підтримки Посольства Королівсьтва Нідерландів, програма "МАТРА-КАП".