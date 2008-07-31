На фабриці іграшок виготовили талісман для донецької міліції (фото)

На фабриці іграшок в м. Ніжині Чернігівської області за спеціальним замовленням виготовили іміджеву м`яку іграшку "Пугач", яка стане талісманом міліції Донецької області.

Як повідомила УНІАН начальник відділу соціально-гуманітарної роботи управління кадрового забезпечення ГУМВС України в Донецькій області Людмила МЕЗЕНЦЕВА, міліція області провела конкурс малюнків серед дітей співробітників відділів внутрішніх справ з метою створення іміджевої іграшки, яка має втілювати образ правоохоронців Донеччини.

Переможцем конкурсу була визнана 9-річна Анастасія КІБЕЦЬ, дочка оперуповноваженого Костянтинівського міськвідділу міліції. Потім за її малюнком на фабриці іграшок м. Ніжина розробили макет і іграшку запустили у виробництво. Іграшка є "мудрим, добрим, чесним Пугачем", на голові якого - міліційний кашкет, на шиї - формена краватка, а на плечах - погони із зірками.

Першу іграшку начальник ГУМВС України в Донецькій області генерал-майор міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ вручив авторові - А.КІБЕЦЬ.

Тепер "Пугач" як сувенір вручатиметься почесним гостям, зазначили в УВС.

Фото з сайту Остров