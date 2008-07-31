У Мінмолоді стежитимуть за рівністю чоловіків і жінок

При Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту буде працювати консультативно-дорадчий орган, який забезпечуватиме рівні права між жінками та чоловіками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, мета створення консультативно-дорадчого органу, створеного на виконання ст. 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» – впровадження гендерної політики в різних сферах життя.

Робочі групи з впровадження гендерних підходів було створено ще в 11 міністерствах України. Зокрема, при Міністерстві аграрної політики, Міністерстві економіки і Міністерстві оборони України. Цю ініціативу також підтримали 15 держкомітетів, Антимонопольний комітет, Національна комісія регулювання електроенергетики України, Головне контрольно-ревізійне управління, Академія педагогічних наук та Управління державної охорони України.

Проте, зазначають у прес-службі Мінсім’ї, деякі державні органи виконавчої влади відмовились про створення робочих груп в своїх міністерствах. Наприклад, МЗС України, Державний комітет статистики, Державна податкова адміністрація та Державна служба автомобільних доріг України вважають недоцільним таке нововведення. На їхню думку, у їх відомствах не було зафіксовано випадків порушення гендерної рівності.