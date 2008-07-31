Вакарчук дав догани двом ректорам за фальсифікації

Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук оголосив догану ректорові Запорізького національного університету С.М. Тимченку та ректорові Волинського національного університету імені Лесі Українки І.Я.Коцану.

Підставою для цього стали неодноразові звернення абітурієнтів та громадськості щодо непрозорості проведення вступної кампанії у цих ВНЗ. Міністерством освіти і науки України було здійснено екстрені перевірки, які підтвердили факти порушення Умов прийому. Зокрема, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки при оприлюдненні списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму «Право» за кошти державного бюджету, допущено фальсифікацію інформації щодо кількості балів абітурієнтів з числа випускників довузівської підготовки.

У ЗНУ, окрім фальсифікації списків абітурієнтів, не враховувалися бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук попередив ректорів Тимченка С.М. та Коцана І.Я. про можливість дострокового розірвання контракту з ними, якщо вони допустять в майбутньому порушення нормативно-правових актів з питань вищої освіти та зобов’язав у триденний термін вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, провести зарахування відповідно до Умов прийому.

Іван Вакарчук наголошує на необхідності суворого дотримання вимог нормативно-правових актів та забезпечення об`єктивності і відкритості проведення вступної кампанії.

Перевірки тривають у інших ВНЗ.

Інформацію про зловживання, порушення, факти хабарництва у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Міністерство просить надсилати за адресою help@vakarchuk.org, або за тел.8-(044)- 486-28-49.