Карпачова просить у Тимошенко по 100 тис. грн на кожного загиблого

12:00, 31 липня 2008
Права людини
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Трагічні наслідки повені

Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася з поданням до Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, в якому запропонувала передбачити по 100 тисяч гривень грошової допомоги на кожного загиблого від повені в західних областях України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмана.

Н.КАРПАЧОВА упродовж останніх діб здійснює провадження у справі про захист прав потерпілих внаслідок стихійного лиха – повені в західних областях України.

Безпосередньо на місці подій знаходяться робочі групи Уповноваженого з прав людини, які діють у тісному контакті з місцевими органами влади, оперативними штабами, урядовою робочою комісією, надаючи людям конкретну допомогу. При цьому особливу увагу приділено захисту прав сімей загиблих під час стихійного лиха.

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