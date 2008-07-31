Генеральній прокуратурі закон не писаний?

Генеральна прокуратура України заявляє про відсутність обставин, які б перешкоджали прийняттю рішення про видачу біженця Олега КУЗНЄЦОВА до Росії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ у зв’язку із заявою Української Гельсінської спілки з прав людини.

За повідомленням ГПУ, інкриміновані О.КУЗНЕЦОВУ за кримінальним законодавством Російської Федерації злочини, а саме шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах, відповідають злочинам, які відповідно до Кримінального кодексу України віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких.

ГПУ нагадує, що, відповідно до ст. 10 Закону України «Про біженців», статус біженця не надається особі, яка вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру за межами України до прибуття в Україну з метою набуття статусу біженця, якщо таке діяння віднесено Кримінальним кодексом України до тяжких злочинів.

"У зв`язку з очевидною незаконністю вказаного рішення Генеральна прокуратура України відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру» опротестувала зазначене рішення Держкомнацрелігій. У подальшому з огляду на відхилення протесту Генеральна прокуратура України 20 травня 2008 року звернулася до окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом про визнання протиправним та скасування рішення Держкомнацрелігій №91-08 про надання статусу біженця О.КУЗНЕЦОВУ", - повідомили у прес-службі ГПУ.

За повідомленням ГПУ, Закон України «Про прокуратуру» встановлює, що внесення прокурором протесту та його звернення до суду про визнання акта незаконним зупиняє дію правового акта.

21 липня Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в позові про скасування рішення про надання О.КУЗНЄЦОВУ статусу біженця.

28 липня О.КУЗНЕЦОВА видали Російській Федерації.

30 липня Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) оприлюднила заяву з вимогою звільнення з посади Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА через “брутальне порушення права”, що пов’язано з рішенням про екстрадицію до Російської Федерації біженця О.КУЗНЄЦОВА. Передавати людину, яка втекла з країни, побоюючись за своє життя, здоров’я і т.д., в ту ж саму країну забороняє стаття 33 Конвенції про статус біженців.