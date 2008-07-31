Молдова перемогла газету Flux у Європейському суді

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) виніс вердикт на користь уряду Молдови в справі газети Flux. Про це повідомляє «Інфотаг»

Газета Flux опублікувала 4 лютого 2003 р. статтю «Учнів ліцею ім. Спиру Харета топчуть ногами». Стаття ґрунтувалася на анонімному листі, отриманому від нібито групи батьків учнів цього навчального закладу. У листі критикувалася перевантаженість класів і відсутність адекватних умов для навчання. У ньому відзначалося також, що директор ліцею не використав фонди навчального закладу на потрібні цілі й що він брав хабарі у розмірі $200–500 за зарахування дітей у ліцей.

Директор ліцею подав у суд на газету, у результаті чого вона була змушена опублікувати спростування в 15-денний строк і виплатити директорові 1350 лей. Вищестоящі судові інстанції залишили в силі це рішення, тому газета звернулася в ЕСПЛ, уважаючи, що порушено її право на вільне вираження.

Чотирма голосами «за» і трьома – «проти» суд констатував, що порушення цього права не мало місце. Судді звернули особливу увагу на те, що газета не заручилася думкою директора ліцею й допустила відхилення від професійних норм журналістської етики. ЄСПЛ порахував, що «рішення національних судових інстанцій установило правильну рівновагу процедур між інтересами позивача й газети».

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