Як загинув Анатоль Перепадя?

Асоціація велосипедистів Києва стверджує, що справа про загибель видатного українського літератора та перекладача Анатоля Перепаді, який був на смерть збитий автомобілем, розслідується упереджено.

Про це йдеться в заяві Асоціації, текст якої передано УНІАН.

На переконання авторів заяви, органи МВС намагаються покласти відповідальність на самого загиблого велосипедиста, доводячи таким чином невинуватість водія автомобіля. За даними організації, 10 червня ц.р. Оболонське районне управління внутрішніх справ "в умовах таємності прийняло рішення не порушувати кримінальної справи за фактом смерті А.Перепаді".

В заяві зазначається, що лише завдяки активній позиції громадськості та проведенню вуличної акції "Велонаїзд" у справу втрутилася прокуратура, яка 7 липня скасувала рішення про відмову у порушенні кримінальної справи.

В Асоціації занепокоєні ситуацію щодо “документування дій водія автомобіля ХОРАМСЬКОГО В.Л. одразу після скоєння ДТП”. Зокрема, автори заяви звертають увагу на публікації в ЗМІ протягом червня-липня цього року з посиланням на Центр громадських зв’язків ГУ МВС, в яких повідомлялось, що водій невстановленого автомобіля залишив місце події і його особа встановлюється. "Ці дії самі по собі містять ознаки злочинів. Але на сьогодні нам нічого невідомо про наявність документальних підтверджень факту втечі водія у матеріалах кримінальної справи", - наголошують автори заяви.

Також занепокоєння у організації викликає офіційна довідка Державтоінспекції Оболонського району, в якій винуватцем аварії, що сталася 3 червня 2008 р., називається сам Анатоль Перепадя, який нібито порушив п.12.1 і 12.3 Правил дорожнього руху ("Швидкість руху").

Організація припускає, що первинні слідчі дії, проведені працівниками органів внутрішніх справ на місці ДТП, не відображають реальну картину події.

"Внаслідок аварії А.Перепадя отримав тяжкі травми і не міг взяти участь в первинних слідчих діях на місці події. Це дає підставу припускати, що ці дії проводилися з порушеннями", - заявляє Асоціація.

Представники організації звертаються до киян, які були свідками аварії на просп. Героїв Сталінграда, з проханням надати будь-яку інформацію про цю дорожньо-транспортну подію, оскільки це може допомогти відновити дійсні обставини загибелі людини.

Як повідомлялося, А.Перепадя помер у лікарні 9 червня 2008 р. внаслідок отриманих в аварії травм.

Довідка УНІАН. А.Перепадя народився в 1935 році на Кіровоградщині. Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка. В його перекладах українською вийшли твори Бальзака, Сент-Экзюпері, Камю, Макіавеллі, Сервантеса, Петрарки тощо. Лауреат багатьох перекладацьких премій. Зокрема, двічі – премії «Сковорода», котру Посольство Франції надає за кращий переклад. Кавалер французького Ордена мистецтва і літератури Золотих пальм. Лауреат французько-української премії ім. Миколи Зерова.