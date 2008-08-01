Кримськотатарські сім`ї готові прийняти дітей з постраждалих регіонів

Президія Меджлісу кримськотатарського народу оголосила про готовність прийняти в Криму дітей Західної України, де внаслідок стихійного лиха зруйновано велику кількість житла і об`єктів життєзабезпечення.

Про це говориться в прийнятому Меджлісом «Зверненні до співвітчизників у зв`язку зі стихійним лихом у західних областях України», текст якого передано УНІАН.

«До Меджлісу кримськотатарського народу надходять звернення співвітчизників, які виявляють готовність надати допомогу людям, постраждалим в результаті природної стихії. Більшість пропозицій зводиться до організованого прийому кримськотатарськими сім`ями дітей з постраждалих від стихії територій України», - говориться у зверненні.

Президія Меджлісу заявляє про готовність прийняти в Криму дітей з Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей України з подальшим їхнім розміщенням у кримськотатарських сім`ях на термін, необхідний для усунення наслідків природної і екологічної катастрофи.

Крім цього Президія кримськотатарського Меджлісу звертається із закликом до співвітчизників взяти посильну участь в добродійних акціях, що проводяться для збору коштів для надання допомоги постраждалим жителям Західної України.