Журналісти протестують проти цензури на Олімпіаді

Міжнародні кореспонденти в Китаї висловили протест проти цензури інтернету під час Олімпійських ігор, що розпочнуться наступного тижня в Пекіні.

Як передає “Німецька хвиля”, у поширеній заяві Клубу іноземних журналістів у Китаї йдеться, що закритий доступ до певних сайтів суперечить обіцянкам китайських властей та Міжнародного олімпійського комітету.

Таким чином, зазначає DW, зростає тиск на президента МОК Жака РОГГЕ, який прибув до Пекіна, але поки що відмовляється від коментарів. Один з представників МОК припустив, що китайські власті вдалися до цензури інтернету з відома Ж.РОГГЕ.

Як з’ясувалося, в олімпійському прес-центрі у Пекіні заблокований доступ до деяких сторінок в інтернеті.