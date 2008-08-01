ООН просить Україну дати гелікоптери для евакуації суданських біженців

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй продовжила на рік мандат миротворчої місії у суданській провінції Дарфур та закликала країни НАТО і партнерів Альянсу, зокрема, Україну, надати гелікоптери для евакуації суданських біженців.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, гуманітарній місії в Судані для забезпечення дарфурських біженців гостро бракує найнеобхідніших засобів, зокрема, транспортних гелікоптерів.

За повідомленням “Німецької хвилі”, представники неурядових організацій підрахували, що країни НАТО та партнери Альянсу могли б надати більше сотні вертольотів. Зокрема, сподіваються на допомогу Італії, Іспанії, Чехії, Румунії та України.

Однак, за свідченням речника організації «Захистимо Дарфур» Тома ВІТІНГТОНА, реакції на відповідні звернення поки що не надходило.

«Ці країни мають вільні потужності. Але, можливо, немає політичної волі. Я вважаю, нам потрібно працювати над цим. Ми маємо запитати країни, які мають вільні потужності, – чому вони не готові їх надати?», - зазначив Т.ВІТІНГТОН.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році ООН пропонувала Україні направити миротворчий контингент в Судан. В організації були зацікавлені в авіаційних підрозділах і підрозділах військової поліції.

На сьогодні у складі Місії ООН у Судані виконують завдання 6 військових спостерігачів Збройних Сил України.