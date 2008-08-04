7 серпня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Хто зможе захистити простих жителів Херсонщини від свавілля високопосадовців місцевої влади, органів прокуратури та міліції ?” Йтиметься про ситуацію, яка склалася навколо заповідних земель Херсонщини, в т.ч. і тих, які визначені у Дорученні Президента України як майбутні національні парки. Учасники: Наталя Бимбірайте, головний редактор тижневика «Вгору» м.Херсон; Сергій Цигіпа, журналіст, керівник бюро журналістських розслідувань «Каховський плацдарм»; Іван Гаркуша, колишній голова малокупанівської сільради; Михайло Підгайний, ст.науковий співробітник Херсонського краєзнавчого музею; Євген Роман, журналіст, біолог, член обласної президії охорони природи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.