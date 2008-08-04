5 серпня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої народний депутат України Андрій Шевченко разом із громадськими організаціями представить переваги щойно зареєстрованого Верховною Радою законопроекту «Про доступ до публічної інформації». Завдяки новому закону журналісти та громадяни отримають додаткові можливості в отриманні суспільно значущої інформації. Окрім цього, прийняття закону призведе до втрати чинності 11 статей Закону «Про інформацію». Учасники: Андрій Шевченко, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації; Мар’яна Демкова, заступник голови Центру політико-правових реформ; Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа юристів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефони: 8067 464 04 14, 220-10-29. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.