У Москві помер Олександр Солженіцин

У Москві на 90-му році життя помер російський письменник, історик і громадський діяч Олександр Солженіцин, передає Эхо Москвы.

Син письменника розповів, що Олександр Ісаєвич останнім часом дуже хворів, проте продовжував займатися творчою діяльністю, зокрема, працював над виданням свого повного зібрання творів.

Олександр Солженіцин – лауреат Нобелівської премії з літератури, був висланий в 1974-му році з СРСР за антирадянську діяльність. Він повернувся на батьківщину через 20 років і з тих пір жив в Росії. Його ім`я стало широко відоме в 1962 році, коли в журналі "Новый мир" була опублікована повість "Один день Івана Денисовича".