Південна Осетія евакуює жінок і дітей

З Південної Осетії в Північну триває евакуація жінок і дітей, яка почалася 2 серпня після чергового загострення ситуації в зоні грузино-південоосетинського конфлікту, повідомляє Lenta.ru.

Водночас сьогодні МВС Південної Осетії заявило, що Грузія розмістила в районі зони конфлікту дивізіон гаубиць Д-30 і дві мінометні батареї, передає ІА «Новости-Грузия»

"Вночі спостерігався снайперський вогонь по постах правоохоронних органів у південних околицях Цхінвала. По всьому периметру республіки, як і раніше, спостерігається концентрація грузинських озброєних формувань, зокрема один дивізіон гаубиць Д-30 і дві мінометні батареї", - сказано в повідомленні.

Зараз в Цхінвалі відбувається засідання уряду, на якому обговорюються питання безпеки населення, перебіг евакуації дітей та інші питання, повідомляє МВС.

У Тбілісі поки не коментували останню заяву південноосетинської сторони.

Напередодні Міноборони Грузії категорично спростувало повідомлення з Цхінвалі про те, що Тбілісі нібито стягує війська у напрямі Цхінвальського регіону.

Ситуація в зоні конфлікту в Південній Осетії різко загострилася наприкінці минулого тижня.

У ніч на суботу в перестрілці в зоні конфлікту з осетинського боку загинули 6 і поранені 15 осіб, з грузинського боку поранень різного ступеня тяжкості зазнали 9 громадян. Миротворчі сили заявили, що перестрілку спровокувала грузинська сторона. Натомість Тбілісі стверджує, що першою стрілянину почала піденноосетинська сторона, на що він був змушений відкрити вогонь у відповідь.