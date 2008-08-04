Правозахисники: Медведько відверто зневажає право

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) занепокоєна реакцією Генеральної прокуратури України на критику щодо видачі біженця Олега КУЗНЄЦОВА правоохоронним органам Російської Федерації.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві УГСПЛ.

"Офіційна заява ГПУ містить аргументи, які викликають стурбованість щодо стану правосвідомості генерального прокурора, на якого Конституцією покладено організацію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами", - заявляють правозахисники.

Зокрема, УГСПЛ вважає, що посилання генерального прокурора на будь-які обставини, пов`язані з обвинуваченнями біженця у країні походження, на мають жодного значення для правової оцінки видачі біженця, замінюють правові аргументи міркуваннями доцільності і призначені лише для того, щоб "відволікти увагу громадськості від брутального порушення закону генеральним прокурором України".

Правозахисники також занепокоєні тим, що на виправдання своїх дій генеральний прокурор наводить доводи, які стосуються законності надання статусу біженця. "Кажучи, що «вказане рішення прямо суперечить статті 10 Закону України «Про біженців», Генеральний прокурор забуває сказати, що це рішення було предметом розгляду Окружного адміністративного суду м. Києва, який у рішенні від 21 липня 2008 року зазначив: «Державним комітетом України у справах національностей та релігій «повно та об`єктивно проведено вивчення матеріалів особової справи Кузнєцова О.Г. та в межах наданих законом повноважень прийнято рішення №. 91-08 від 05.03.08 р. про надання статусу біженця громадянину Російської Федерації Кузнєцову О.Г., згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про біженців» як особі, яка має цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками належності до певної соціальної групи», - йдеться у заяві УГСПЛ.

На думку правозахисників, така позиція Генерального прокурора у сукупності із висилкою О.КУЗНЄЦОВА до Росії свідчить про "цілковиту зневагу до будь-якого судового рішення, яке суперечить уявленням генерального прокурора про право та законність".

Крім того, УГСПЛ відзначає, що заява ГПУ офіційно називає виданого біженця злочинцем, хоча ще не було справедливого судового розгляду обвинувачень проти нього. "До такого брутального порушення презумпції невинуватості Олега Кузнєцова генеральний прокурор вдався, незважаючи на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 21 липня 2008 року, де зазначено: «Відповідно до статті 62 Конституції України, а також ч. 2 ст. 2 КК України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду... У відношенні Кузнєцова О.Г. обвинувальний вирок суду відсутній, а тому він не може вважатися особою, яка вчинила злочин», - заявляють правозахисники.

"Виглядає так, ніби в офіційній заяві генеральний прокурор намагається створити враження, що протест прокурора та звернення прокурора до суду призупиняє дію оскаржуваного акту. Цей висновок не відповідає чинному законодавству України. Порядок зупинення оскаржуваного акту регулюється Кодексом України про адміністративне судочинство, який передбачає, що «подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб`єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються». Тому стаття 21 Закону «Про прокуратуру» у цій ситуації не застосовується. До видачі біженця Генеральна прокуратура це розуміла, тому звернулася з клопотанням про зупинення оскарженого рішення, але суд ухвалою від 9 липня 2008 року відмовився зупинити дію рішення про надання статусу біженця", - говориться в тексті заяви УГСПЛ.

Правозахисники нагадують, що принцип «неповернення» біженців та шукачів притулку до країни свого походження - це принцип jus cogence, який є дійсним навіть для країн, що не приєдналися до жодного міжнародного договору. "Олександр Медведько, користуючись владою, наданою генеральному прокурору України, порушив цей принцип", - заявляє УГСПЛ.

Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає неприйнятним, що посаду генерального прокурора України обіймає "людина, яка

- демонструє відверту зневагу до загальновизнаних принципів міжнародного права та основоположних прав людини;

- надає міркуванням доцільності цілям перевагу над правом;

- офіційно не визнає Конституцію України, Кримінальний кодекс України, Конвенцію про біженців законодавством, яким має керуватися прокуратура України.

- узурпує повноваження, надані виключно суду, і переступає через судові рішення, які йому не подобаються;

- вважає за можливе публічно називати людину злочинцем без вироку суду".

УГСПЛ очікує на реакцію Президента та Верховної Ради України на брутальне порушення закону генеральним прокурором України.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Українська Гельсінська спілка з прав людини поширила заяву з вимогою звільнення з посади генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА через рішення про екстрадицію до Російської Федерації біженця Олега КУЗНЄЦОВА. У цей же день Генеральна прокуратура України заявила про відсутність обставин, які б перешкоджали прийняттю рішення про видачу О.КУЗНЄЦОВА.

О.КУЗНЄЦОВ був затриманий у Києві 19 липня 2007 року співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) у зв’язку з міжнародним розшуком, оголошеним правоохоронними органами Російської Федерації. Російські правоохоронці оголосили розшук О.КУЗНЄЦОВА у зв’язку з підозрою у причетності до шахрайства в особливо великих розмірах.

20 липня 2007 року Шевченківський районний суд м. Києва виніс постанову про взяття О.КУЗНЄЦОВА під варту для забезпечення його видачі правоохоронним органам Російської Федерації.

5 березня О.КУЗНЄЦОВУ був наданий статус біженця з огляду на побоювання грубого порушення його фундаментальних прав в Російській Федерації.

21 липня Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в позові про скасування рішення про надання О.КУЗНЄЦОВУ статусу біженця.