Луценко звільнив начальника запорізької міліції
За результатами службового розслідування
Начальник Управління МВС України в Запорізькій області Олександр ШМИТЬКО звільнений з посади за результатами службового розслідування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Запоріжжі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
За його словами, відповідне рішення було ухвалене колегією МВС України за результатами службового розслідування, яке проводилося відносно О.ШМИТЬКА і начальника УБЕЗ Запорізької області Миколи КУЛІТКИ у зв`язку з виявленням незаконних розробок на території полігонно-промислових відходів Балка Середня.
«Керівник комісії БЕДРИКІВСЬКИЙ рекомендував колегії МВС, і колегія до цього прислухалася – звільнити ШМИТЬКА з посади.
За словами міністра, з посади також звільнений М.КУЛІТКА.
Як повідомляв УНІАН, в Запоріжжі в червні ц.р. було припинено незаконний видобуток металу на шлакових відвалах, щомісячний прибуток ділків становив від 2 до 5 млн. доларів.
За даними Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, працівники ГУБОЗ провели спецоперації з протидії незаконному промислу на шлакових відвалах ВАТ «Запоріжсталь» і ВАТ «Дніпроспецсталь» в районі Середньої Балки Вільнянського району Запорізької області.
За одну добу перевірки - 19 червня - за незаконний промисел було затримано більше 60 чоловік, які за грошову винагороду з використанням техніки нелегально видобували скраб і лом чорних і кольорових металів. Серед них неповнолітні, раніше осуджені, а також особи, які перебували в розшуку.