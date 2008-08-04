Луценко звільнив начальника запорізької міліції

Начальник Управління МВС України в Запорізькій області Олександр ШМИТЬКО звільнений з посади за результатами службового розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Запоріжжі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене колегією МВС України за результатами службового розслідування, яке проводилося відносно О.ШМИТЬКА і начальника УБЕЗ Запорізької області Миколи КУЛІТКИ у зв`язку з виявленням незаконних розробок на території полігонно-промислових відходів Балка Середня.

«Керівник комісії БЕДРИКІВСЬКИЙ рекомендував колегії МВС, і колегія до цього прислухалася – звільнити ШМИТЬКА з посади.

За словами міністра, з посади також звільнений М.КУЛІТКА.

Як повідомляв УНІАН, в Запоріжжі в червні ц.р. було припинено незаконний видобуток металу на шлакових відвалах, щомісячний прибуток ділків становив від 2 до 5 млн. доларів.

За даними Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, працівники ГУБОЗ провели спецоперації з протидії незаконному промислу на шлакових відвалах ВАТ «Запоріжсталь» і ВАТ «Дніпроспецсталь» в районі Середньої Балки Вільнянського району Запорізької області.

За одну добу перевірки - 19 червня - за незаконний промисел було затримано більше 60 чоловік, які за грошову винагороду з використанням техніки нелегально видобували скраб і лом чорних і кольорових металів. Серед них неповнолітні, раніше осуджені, а також особи, які перебували в розшуку.