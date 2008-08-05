Українці вшановують пам’ять жертв Великого терору на Соловках

Українська делегація сьогодні вшанує пам’ять жертв Великого терору на Соловках (Росія).

Як повідомив кореспонденту УНІАН учасник української делегації, головний редактор Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії Володимир БЕЗГАЧНЮК, з 5 по 8 серпня в Російській Федерації проходитимуть заходи, приурочені 70-м роковинам Великого терору 1937-1938 років. Відбуватимуться вони в урочищі Сандармох та на Соловецьких островах.

За його словами, 5 серпня проходитиме церемонія вшанування пам’яті жертв політичних репресій на меморіальному цвинтарі урочища Сандармох біля пам’ятника «Люди, не убивайте друг друга», священики відслужать панахиду біля пам’ятника Козацького Хреста «Убієнним синам України».

7-8 серпня Дні пам`яті проходитимуть на Соловецьких островах: траурний мітинг, покладання квітів, панахида біля Соловецького каменя, панахида по гетьману Петру Калнишевському, акція «Свіча пам’яті», меморіальні заходи біля Поклінного хреста на Секірній горі (колишній чоловічий штрафний ізолятор для політв`язнів).