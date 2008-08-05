З ”чорного трансплантолога” зняли звинувачення в торгівлі людьми

З ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА знято обвинувачення в торгівлі людьми, наразі йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на черговому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька у справі М.ЗІСА державний обвинувач у справі Людмила ГРАБОВСЬКА.

«У зв`язку з тим, що в судовому засіданні не підтвердилася кваліфікація дій ЗІСА за ст. 149 ч.2 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України, державне обвинувачення дійшло висновку про необхідність перекваліфікації його дій», - сказала вона.

Л.ГРАБОВСЬКА пояснила, що М.ЗІС «діяв як організатор злочину, здійснив приготування до вилучення у потерпілих шляхом обману органів з метою їх трансплантації за попередньою змовою з іншими особами, тобто підготовку до трансплантації органів».

Таким чином, сьогодні прокуратура висунула нові обвинувачення М.ЗІСУ за статтями: 27 ч. 3 (співучасть, організація злочину або керівництво його підготовкою або виконанням); 14 ч.1 (підготовка до злочину) і 143 ч.5 (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини).

Л.ГРАБОВСЬКА зазначила, що «це пом`якшення покарання, але не набагато». Так, за ст. 149 максимальний строк ув’язнення – 12 років, а за новими висунутими статтями, максимальний – до 7 років позбавлення волі.

У свою чергу, адвокат М.ЗІСА Олег КУРІННИЙ після засідання суду так прокоментував рішення прокуратури: «Складу злочину немає (за ст. 149 ч.2), він не підтвердився. Зараз прокуратура намагається врятувати якимсь чином становище». За словами адвоката, в пред`явленому сьогодні новому обвинуваченні “не вбачається складу злочину за статтею 143 Кримінального кодексу України в діях мого підзахисного». «І я доводитиму, що мій підзахисний не причетний і не винен, я роздав скарги і чекаю відповідей», - сказав адвокат і додав, що не бачить підстав, щоб М.ЗІС утримувався під вартою.

Головуюча в судовому засіданні суддя Ірина БУХТІЯРОВА призначила наступне засідання суду на 11 серпня, зазначивши, що адвокати мають підготуватися до захисту проти нового звинувачення.

Як повідомлялося, М.ЗІС родом з України, тут же дістав медичну освіту. У 1989 р. емігрував до Ізраїлю і, за даними місцевої поліції, зайнявся незаконною трансплантологією.

12 жовтня 2007 р. М.ЗІС був затриманий в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці.

За повідомленням ЗМІ, 16 грудня 2007 р. суд в Ізраїлі оголосив вирок двом спільникам М.ЗІСА. Суд встановив, що осуджені Мухаммад ДЖЕТ і Хассан ЗАХАЛКЕ шляхом шантажу і вимагання поставляли на операції до України донорів нирок.

28 липня 2008 року М.ЗІСА одразу ж після засідання суду було взято під варту.

Сам М.ЗІС заявив, що не порушував жодного закону, в жодній країні світу.