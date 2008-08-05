Лукашенко обмежив свободу онлайн-ЗМІ в Білорусі

Вчора президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про засоби масової інформації», що істотно обмежить роботу електронних ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Закон, що набуде чинності через шість місяців після офіційного опублікування, запроваджує реєстрацію «ЗМІ, розповсюджуваних через глобальну комп`ютерну мережу Інтернет». Ця реєстрація й діяльність ЗМІ будуть регулюватися не законами, а постановами Ради міністрів Білорусі. Діяльність будь-якого незареєстрованного Інтернет- ЗМІ може бути припинена.

Також новий закон забороняє реєстрацію ЗМІ, частка іноземного капіталу в яких перевищує тридцять відсотків. Для поширення іноземного видання на території країни тепер буде потрібен спеціальний дозвіл. Уводиться обов`язкова акредитація журналістів іноземних ЗМІ на території Білорусі.

Список порушень, за які на адресу редакції можна винести попередження, якого достатньо для припинення видання друкованого органа, у законі зображений досить нечітко. Винести ж таке попередження може суддя, прокурор або навіть чиновник районної адміністрації.

Нагадаємо, закон був прийнятий парламентом Білорусі 24 червня. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що «анархію в Інтернеті потрібно припиняти».