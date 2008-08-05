У БЮТі придумали, як розв`язати чиновникам язика

Народний депутат України від фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО сподівається, що Верховна Рада вже цього року ухвалить законопроект “Про доступ до публічної інформації”, завдяки якому будуть усунуті проблеми доступу громадськості до суспільно важливої інформації.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Депутат зазначив, що зареєстрував у парламенті законопроект “Про доступ до публічної інформації” під №2763. Він повідомив, що у підготовці цього документу взяли участь 8 громадських організацій, роботу яких підтримав проект “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”.

За словами депутата, “є всі шанси” на ухвалення цього проекту закону цієї осені, щоб він набув чинності вже з 2009 року.

А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що законопроект “Про доступ до публічної інформації” в разі його прийняття має забезпечити громадянам і, в першу чергу, журналістам доступ до інформації.

Він підкреслив, що в законопроекті виписаний механізм, як це право буде гарантовано, “яким чином влада, чиновники мають працювати з інформаційними запитами”. За словами депутата, у проекті виписано спеціальний механізм захисту інформаторів, тобто людей, які працюють в структурах влади або володіють інформацією, що є дуже важливою для суспільства, і які “ризикують своєю роботою та кар’єрою”, коли оприлюднюють цю інформацію.

“Ми б хотіли, щоб цей закон захистив тих людей, хто готовий кинути виклик корупції, виклик іншим неприємним речам, які є в структурах влади, не ризикуючи своїм майбутнім”, - зазначив А.ШЕВЧЕНКО.

У свою чергу, присутня на прес-конференції заступник голови Центру політико-правових реформ Мар’яна ДЕМКОВА, яка також брала участь у підготовці законопроекту, зауважила, що в законопроекті чітко визначено поняття “відкрита інформація” та “інформація з обмеженим доступом”, а також встановлено максимально короткі терміни для надання відповідей на запити. За її словами, проектом закону передбачено, що така відповідь має бути надана не пізніше ніж через 5 робочих днів, а під час надзвичайних ситуацій, коли, зокрема, існує загроза життю та здоров’ю людей - через 48 годин. М.ДЕМКОВА підкреслила, що законопроектом також передбачене безоплатне надання інформації, встановлена відповідальність за ненадання відповідей на запити.

М.ДЕМКОВА підкреслила, що у разі прийняття даного законопроекту буде скасовано чинність 11 статей закону України “Про інформацію”.

Ще один розробник законопроекту, президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна КОТЮЖИНСЬКА повідомила, що цим документом передбачено надання інформації не тільки органами влади, як визначено нині чинним законодавством, але й посадовими та службовими особами.

За її словами, крім того, законопроектом передбачено, що юридичні особи, незалежно від форм власності, які володіють суспільно важливою інформацію, також будуть зобов’язані надавати її.

Т.КОТЮЖИНСЬКА зауважила, що законопроектом “Про доступ до публічної інформації” закріплюється право на звернення до органів влади із усним запитом. Крім того, передбачається право на оскарження відповіді “не по суті інформаційного запиту”.