Офіцер використовував солдата як раб-силу для власного маєтку

Військовий прокурор Севастопольського гарнізону порушив кримінальну справу стосовно начальника медичної служби Севастопольського військово-морського інституту підполковника медичної служби.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Як з’ясувалося в ході досудового слідства, починаючи з грудня 2007 року і до травня 2008 року підполковник медичної служби щоденно використовував для виконання важких будівельних робіт на власному подвір’ї та вивезення будівельного сміття одного з військовослужбовців строкової служби.

За даними фактами відносно підполковника медичної служби порушено кримінальну справу за статтею 423 Кримінального кодексу України “Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем”.