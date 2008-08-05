Вінницькі правозахисники просять звільнити Медведька і Луценка

Протягом двох останніх років в Україні різко почастішали випадки масових порушень прав біженців.

Про це йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи (ВПГ), текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Так, за інформацією правозахисників, в лютому 2006 року в ході спільної операції Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України із залученням Головного Управління міграційної служби в Автономній Республіці Крим з України було видворено 11 шукачів притулку з Республіки Узбекистан, які згодом були засуджені до різних строків позбавлення волі в ході судових процесів, які, за оцінками правозахисників, не відповідали міжнародним стандартам справедливого судочинства, без гарантій дотримання свободи від катувань, жорстокого і принижуючого людську гідність поводження. "Хоча повернення шукачів притулку до Узбекистану викликало хвилю міжнародних протестів та осуду в Україні, ніхто із винуватців незаконної депортації досі не покараний", - заявляє ВПГ.

В грудні 2007 року за прямою вказівкою керівництва МВС України, співробітниками УБОЗ МВС України у Вінницькій області було здійснено спробу екстрадиції з України шукача притулку з Росії Михайла ГАНГАНА. Як стверджують вінницькі правозахисники, вказану екстрадицію було зупинено виключно завдяки широкому розголосу протиправних дій МВС України та принциповій позиції судової влади, однак, навіть попри наявність окремої ухвали суду у справі М.ГАНГАНА, жоден співробітник МВС, причетний до організації спроби його незаконної екстрадиції, досі не покараний.

В лютому 2008 року МВС України видало до Шрі-Ланки 11 тамільських біженців, не надавши їм доступу до справедливої процедури визначення статусу біженця у відповідності до норм національного та міжнародного права, з порушенням більшості стандартів в галузі прав людини. До затриманих не допустили представників організацій-партнерів УВКБ ООН, а персоналу Регіонального Представництва УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові надали право побачити шукачів притулку лише за кілька хвилин до депортації.

23 травня Україна здійснила екстрадицію до Російської Федерації чотирьох осіб, які на момент екстрадиції перебували в процедурі надання статусу біженця в Україні.

29 липня за розпорядженням Генеральної прокуратури України було здійснено екстрадицію до країни походження громадянина Росії Олега КУЗНЄЦОВА, якому рішенням Держакомнацрелігій України було надано статус біженця в Україні.

У зв`язку із цим Вінницька правозахисна група закликає створити тимчасову слідчу комісію ВР України для перевірки фактів порушень прав людини та міжнародних зобов‘язань України щодо біженців і висловити недовіру генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ та міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.