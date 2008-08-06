Головний редактор сайту «Ингушетия.ру» покинула Росію

Головний редактор сайту «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова покинула Росію та має намір просити політичного притулку в одній із європейських країн. Про це повідомляє Lenta.Ru із посиланням на адвоката сайту Калоя Ахільгова.

Інформацію про від’їзд Мальсагової до Європи, оприлюднену сайтом «Ингушетия.ру», підтвердив представник інгушської опозиції. За його словами, причиною такого рішення є кримінальне переслідування Мальсагової за публікацію на сайті начебто екстремістських матеріалів. У Росії проти Мальсагової порушено кілька кримінальних справ.

Головний редактор опозиційного сайту виїхала разом із трьома неповнолітніми дітьми. Точне місце її перебування невідоме.

Нагадаємо, 6 червня Кунцевський суд Москви виніс рішення про припинення діяльності сайту «Ингушетия.ру». Однак сайт працює далі, оскільки розміщений на американських серверах. Російським Інтернет-провайдерам було наказано заблокувати доступ до сайту.