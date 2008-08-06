У Львові на одного суддю припадає 800 справ

Упродовж I півріччя цього року на одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду в середньому припадає 800 справ. Порівняно з попереднім півріччям навантаження на суддів ЛААС збільшилося на 25 %. Через складну політичну ситуацію та блокування роботи Верховної Ради досі не заповнено суддівські вакансії.

Відповідно з 76, передбачених штатним розписом суддів, сьогодні здійснюють судочинство лише 14 суддів. Натомість на голосування народних депутатів України 11 суддів очікують уже понад півроку. Їх обрання дозволило б пришвидшити розгляд отриманих судом скарг і привести терміни розгляду справ відповідно до чинного законодавства. Тим часом, у I півріччі цього року у нинішньому складі суддівського корпусу вдалося розглянути лише 37 % від загальної кількості справ, які перебували у провадженні Львівського апеляційного адміністративного суду.

Загальні показники надходження справ до Львівського апеляційного адміністративного суду за I півріччя цього року порівняно з II півріччям 2007 року збільшилися на 35 %. Щодо категорій справ, спостерігається тенденція до росту кількості апеляційних скарг за зверненнями суб’єктів владних повноважень, зокрема ДПА України та Пенсійного фонду, органів прокуратури, та зменшення кількості справ за зверненнями фізичних осіб та юридичних осіб.

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