У Хіросімі згадують жертв атомного бомбардування

У японському місті Хіросіма сьогодні згадують жертв атомного бомбардування, здійсненого 63 роки тому.

Як передає радіо «Свобода», біля меморіалу пам`яті загиблих зібралися 45 тисяч людей, включаючи прем`єр-міністра Японії Ясуо ФУКУДУ.

Присутні вшанували мовчазною молитвою 140 тисяч жертв, загиблих у результаті вибуху американської атомної бомби.

Виступаючи на церемонії, прем`єр-міністр Японії запевнив, що Токіо суворо дотримуватиметься трьох неядерних принципів - не мати, не виготовляти і не ввозити ядерну зброю. Він підтвердив, що ліквідація засобів масового знищення залишається одним з пріоритетів дипломатії Японії як єдиної у світі країни, яка була піддана атомному бомбардуванню.