Тимошенко повернула Луценку міграційну службу

Уряд повторно перепідпорядкував Державний департамент міграційної служби Міністерству внутрішніх справ України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Головним зауваженням під час припинення дії постанови уряду та спрямуванні відповідного подання в Конституційний Суд була теоретична можливість, що МВС, узявши на себе міграційні функції, може вийти за рамки своєї штатної чисельності, затвердженої законом України. На попередньому засіданні уряд уточнив свою постанову, щоб не хвилювалися урядовці Секретаріату Президента, написавши, що передавання функцій здійснюватиметься в рамках теперішньої чисельності», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр наголосив, що відповідно до досвіду всіх європейських країн міграційна служба перебуває у складі Міністерства внутрішніх справ. «У міністерстві існував департамент з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб, якому зараз додасться функція боротьби з нелегальною міграцією, яка завжди була компетенцією міліції, а також реєстрація легальної міграції, у тому числі біженців», - пояснив він.

Ю.ЛУЦЕНКО не став прогнозувати можливість повторного припинення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ новоприйнятої ухвали уряду. «Що може ще придумати Секретаріат Президента, я не можу прокоментувати. Все може бути», - припустив міністр внутрішніх справ.

На його думку, символічним є той факт, що того дня, коли уряд передав питання міграції в компетенцію МВС, стало відомо «про скандальне рішення нинішнього міграційного відомства в надрах Мінюсту про надання статусу біженця людині, яка перебувала в українському СІЗО на запит азербайджанської сторони , яку звинувачували в убивстві, і злодію в законі».

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що в день припинення Президентом дії постанови уряду Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти одного з урядовців міграційного відомства.

«Також символічно те, що поява повторної постанови про міграційну службу МВС збіглася з активними розслідуваннями інших афер, пов`язаних з нинішнім відомством, яке, на нашу думку, не зовсім чітко та об`єктивно виконує функції з надання статусу біженця», - повідомив він.

На його думку, «війна» за міграційну службу пов`язана з «нерозумінням функцій Міністерства внутрішніх справ і особистими інтересами нинішніх урядовців, які підозрюються в комерційному використовуванні надання статусу біженця».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом 21 липня зупинив дію постанову Кабінету Міністрів від 18 червня 2008 року «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики» та водночас звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.

В указі наголошується, що Кабмін, з метою оптимізації системи державного управління у області міграції, поклав на МВС виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців, і з координації діяльності центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної міграційної політики до законодавчого визначення протягом одного року питання, пов`язаного зі створенням відповідного центрального органу виконавчої влади.

Глава держави вважає, що ця постанова видана Кабміном усупереч положенням Конституції України.