Вдова Гонгадзе: виглядає так, що Мороз знає щось особливе

Мирослава ГОНГАДЗЕ закликає лідера Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА надати Генеральній прокуратурі відому йому інформацію у справі про вбивство її чоловіка журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це вона сказала в інтерв’ю радіо “Свобода”.

За словами М.ГОНГАДЗЕ, після того як вона почула записи екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, зроблені у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, у неї ніколи не було сумнівів, що він говорив про Георгія ті слова: «Мається на увазі вивезти до лісу, віддати чеченцям, те, що він це говорив в своєму кабінеті».

М.ГОНГАДЗЕ наголосила на тому, що запитання про взаємозв’язок між тим, що Президент говорив і конкретним виконанням має з’ясувати слідство.

«Якщо Олександр МОРОЗ зараз має якісь додаткові дані про цей зв’язок і чи є КУЧМА замовником чи ні, то я вважаю, що його обов’язком є піти в Генеральну прокуратуру і дати цю інформацію. А обов’язком слідства - викликати Олександра МОРОЗА і задати дуже конкретні йому запитання. Виглядає на те, що останні 8 років він володіє якоюсь особливою інформацією, яку поки що не знають ні потерпілі, ані слідство», – сказала М.ГОНГАДЗЕ.

Вона також повідомила, що на початку цього тижня знову давала свідчення у Генпрокуратурі. Нинішній хід слідства щодо пошуку замовників вбивства Г.Гонгадзе вдова журналіста не коментує.

«Оцінку дати не можу, оскільки не знаю, що робить Генеральна прокуратура. Жодної інформації про хід слідства мені не повідомляють, доступу до матеріалів справи я не маю. Я наголошувала на деяких аспектах, які я вважаю, необхідно ще раз перевірити у справі. Я маю надію, що щось буде зроблене. Поки що за останні два роки результатів у слідстві щодо замовників ми не маємо, хоча слідчий стверджує, що має багато напрацювань», – сказала М.ГОНГАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні колишній спікер Верховної Ради, голова Соцпартії України О.МОРОЗ, заявив, що жодного разу не звинувачував колишнього Президента України Л.КУЧМУ в замовленні вбивства журналіста Г.Гонгадзе. За словами лідера соціалістів, на всі запитання має відповісти слідство, долучивши до справи плівки М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Журналіст Г.Гонгадзе зник у вересні 2000 року. Слідство все ще триває.