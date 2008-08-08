Саакашвілі оголосив у Грузії загальну мобілізацію

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ оголосив у країні загальну мобілізацію.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія-online», сьогодні вранці М.СААКАШВІЛІ виступив у прямому телеефирі грузинського телебачення і відзвітував перед населенням про події минулої ночі. За його словами, після неодноразової пропозиції сепаратистам провести переговори, грузинська влада почала відновлювати конституційний порядок на території Грузії.

М.СААКАШВІЛІ заявив, що силовими структурами Грузії було визволено два великі райони, а також найбільше село Дменісі, взято в оточення місто Цхінвалі, бої ведуться вже в центральній частині міста.

Президент також заявив, що вже мобілізовано до 10 тисяч резервістів і мобілізація триває. Він також оголосив загальну мобілізацію.

М.СААКАШВІЛІ звернувся до міжнародного співтовариства і закликав їх перешкодити агресії Росії. За його словами, російські ВПС бомбардують міста Грузії, що є фактом міжнародної агресії.