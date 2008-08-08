Російські танки увійшли до Цхінвалі
15:45, 08 серпня 2008Права людини
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Допомога російським миротворцям?
Колона російської бронетехніки увійшла до Цхінвалі. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на штаб Північнокавказького військового округу.
Південноосетинська сторона стверджує, що грузинська авіація продовжує завдавати ударів по Цхінвалі, не дивлячись на обіцянку припинити вогонь до 18:00 включно.
Між тим Міноборони РФ повідомляє, що на допомогу російським миротворцям в Південній Осетії направлено підкріплення, яке "надасть допомогу в припиненні кровопролиття". Чи є танкова колона тим самим підкріпленням, про яке говорило Міноборони, не уточнюється.
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