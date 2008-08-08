Російські танки увійшли до Цхінвалі

Колона російської бронетехніки увійшла до Цхінвалі. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на штаб Північнокавказького військового округу.

Південноосетинська сторона стверджує, що грузинська авіація продовжує завдавати ударів по Цхінвалі, не дивлячись на обіцянку припинити вогонь до 18:00 включно.

Між тим Міноборони РФ повідомляє, що на допомогу російським миротворцям в Південній Осетії направлено підкріплення, яке "надасть допомогу в припиненні кровопролиття". Чи є танкова колона тим самим підкріпленням, про яке говорило Міноборони, не уточнюється.

Лента.ру