На Рівненщині міліціонер побив жінку до напівсмерті (фото)

У місті Сарни Рівненської області майор міліції побив жінку.

Як передає кореспондент From-Ua, офіцер увірвався в квартиру Надії БАНАЦЬКОЇ, з якою жив разом майже два роки, і почав знущатися з неї.

«Він мене методично бив майже сім годин поспіль. Розбив вазоном голову, вирвав декілька жмутів волосся, вирвав золоті сережки з вух. А в очі випустив струмінь з балончика лаку для волосся», - розповідає потерпіла.

Чергова частина міліції в Сарнах проігнорувала дзвінки сусідів жінки, у результаті чого на виклик оперативна група не виїхала.

«Він мене два роки методично бив і не хотів відпускати, говорив, що любить, а якщо піду від нього, то уб`є», - розповідає Н.БАНАЦЬКА.

Жінка зараз лікується в Рівненській міській лікарні. Справою займається прокуратура району.

«Факт побиття громадянки співробітником міліції, який працює в Сарненському райвідділі міліції, насправді був. Матеріали зареєстровані в Сарненському районному відділі УМВС України в Рівненської області. Матеріали ми відразу ж передали в прокуратуру. Стосовно покарання, заздалегідь сказати не можу, треба ще з`ясувати багато обставин цієї справи. Хочу ще раз нагадати, що якщо громадяни вважають, що їх права порушили співробітники міліції, то треба повідомляти про це по телефону довіри, який працює цілодобово в управлінні міліції, або ж в прокуратуру», - заявив начальник управління цивільної безпеки УМВС України в Рівненської області Михайло БОНДАРЧУК.